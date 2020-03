Luis Suarez annonce son retour avec Barcelone : "Lorsque l'équipe reviendra, je pourrai être avec elle"

En phase de reprise depuis son opération du genou survenue en janvier dernier, Luis Suarez a annoncé qu'il pourrait disputer la prochaine rencontre du FC Barcelone.

Absent des terrains de football depuis le 4 janvier dernier, Luis Suarez est encore en convalescence depuis son opération du genou. Néanmoins, l'attaquant de 33 ans ne devrait finalement plus manquer de matchs avec le FC Barcelone.

En effet, dans un entretien accordé au média uruguayen Referi, l'ancien joueur de Liverpool a annoncé qu'il devrait pouvoir reprendre la compétition en même temps que son équipe, soit dans trois semaines au plus tôt.

"La reprise est prévue dans les délais fixés, sauf que maintenant il y a un changement avec ce qu'il se passe. Mais l'idée de base était de revenir plus tôt que prévu. Le médecin m'avait dit que ça évoluait bien et cela m'a donné de l'espoir afin de revenir jouer le plus vite possible. La différence maintenant, c'est que lorsque l'équipe reviendra, je pourrai être avec elle".