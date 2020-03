Les jeunes joueurs les plus chers de la planète sont connus !

L'Observatoire du Football a publié ses valeurs marchandes pour les joueurs nés après 2000.

L'Observatoire du Football (CIES) a publié ce lundi sa Lettre Hebdomadaire dans laquelle les valeurs des joueurs nés en 2000 ou après. Un top 50 où seuls les joueurs des championnats majeurs sont reprises. Aucun Belge ne fait partie du classement.

Un classement largement dominé par Jadon Sancho âgé de 19 ans et estimé à 198,5 millions d’euros. Le joueur du Borussia Dortmund réalise une saison de haute volée avec 17 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Le second évolue également au Borussia Dortmund puisqu'il s'agit d'Erling Braut Håland, arrivé contre 40 Millions d'euros cet hiver. Le Norvégien a plus que doublé sa valeur et vaudrait aujourd’hui 101 millions d’euros ! Rodrygo Goes, l’attaquant brésilien du Real Madrid, complète ce joli podium avec une valeur estimée à 88,9 millions d'euros.

Vinicius Junior, son compatriote et coéquipier à la Casa Blanca est quatrième (73,9 millions d'euros). Callum Hudson-Odoi, le jeune joueur de Chelsea est cinquième et vaut 72,3 millions d'euros. Le sixième se nomme Ferran Torres, joueur de Valance (55, 2 millions d'euros). La septième place revient au jeune Frtançais Eduardo Camavinga du Stade Rennais (53 millions d'euros). Mason Greenwood, de Manchester United (50,6 millions d'euros), Phil Foden, de Manchester City (50,4 millions d'euros) et Moise Kean, d'Everton (46 millions d'euros), complètent ce top 10.