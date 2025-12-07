10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

Encore buteur avec Habay-la-Neuve sur la pelouse de Stockay, Antoine Mazure a franchi la barre des dix buts en D1 ACFF cette saison. Le Français est le joueur le plus décisif des trois premières divisions belges.

Promu en D1 ACFF au terme de la saison dernière, le RSC Habay-la-Neuve est assurément la belle surprise de la première partie de cet exercice 2025-2026.

Après seize journées de phase classique, le club de la province du Luxembourg, situé dans l'arrondissement de Virton, occupe la quatrième place en D1 ACFF derrière les trois favoris de la série : le RAEC Mons, Tubize-Braine et… Virton, justement.

Ce dimanche, Habay-la-Neuve a remporté sa huitième victoire de la saison sur la pelouse de Stockay (0-3), ce qui lui permet de prendre neuf points d'avance sur la septième place des Stokalis et de pratiquement assurer sa place dans les play-offs de D1 ACFF où les points seront, pour rappel, divisés par deux.

Antoine Mazure, le joueur le plus décisif de Belgique

À Stockay, Habay-la-Neuve a pris les commandes de la rencontre dès les dix premières minutes de la partie, grâce à l’ouverture du score de l’inévitable Antoine Mazure, auteur de son dixième but de la saison, déjà.

L’ancien Clermontois, passé également par la D1 luxembourgeoise, est tout simplement le joueur le plus décisif des trois premières divisions belges, puisqu’il compte également onze passes décisives. L’attaquant de 27 ans, arrivé librement à Habay-la-Neuve cet été, est aujourd’hui déjà suivi par quelques clubs professionnels et pourrait bientôt découvrir la Pro League s’il continue à performer de la sorte.