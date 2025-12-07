🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

Encore une belle journée derrière les Casernes. Fred Vanderbiest a pris un pari audacieux, qui a porté ses fruits. Mathis Servais a parfaitement assumé son nouveau rôle et a été à l'origine du seul but de la rencontre.

Après la défaite en Coupe de jeudi dernier face aux Zèbres, Fred Vanderbiest a décidé d’apporter quelques ajustements à son équipe. En l’absence de Marsa, il n’a pas aligné Moncef Zekri mais a choisi Mathis Servais sur le côté gauche. "Parfois, on a une intuition. Il faut alors un peu de chance pour que ça fonctionne. Je dois dire que ça a très bien marché. Mathis a déjà joué à ce poste à Beveren. C’est un ailier de formation", a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.

Le T1 du KaVé disposait pourtant de plusieurs options. "Je ne voulais pas jeter Moncef Zekri dans le grand bain immédiatement. Il a été un peu absent dernièrement à cause des sélections internationales et je ne voulais pas aligner deux joueurs de 17 ans, lui et Struyf, sur le côté gauche. Après en avoir discuté avec deux ou trois joueurs, j’ai pris cette décision."

Mathis Servais aurait pu refuser ce nouveau rôle

L’entraîneur ne voulait pas imposer sa décision à tout prix. "Il faut un peu attendre la réaction du joueur. S’il dit ‘non’ immédiatement, je respecte cela. Je ne suis pas du genre à forcer quelqu’un à jouer à un poste où il ne se sent pas à l’aise. Mathis pouvait aussi nous aider au milieu, mais il a accepté de jouer à gauche. Et je dois dire qu’il a fait un travail remarquable."

De son côté, le Namurois a livré son ressenti sur ce nouveau rôle. "L’entraîneur n’a pas donné d’instructions particulières, mais je devais aider l’équipe sur le côté gauche. J’ai tout donné. Surtout en première mi-temps, j’ai beaucoup couru."

Joueur fougueux et combatif, l'habituel milieu offensif s'est reconnu dans sa prestation. "C'était un poste différent et je pense que je m'en suis bien sorti. On se fatigue forcément plus vite en seconde période. Après 60 minutes, j'étais épuisé et les crampes arrivaient. Mais j'ai continué à donner le maximum", a-t-il conclu.