Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

L'Antwerp n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au top 6 et se rapproche à quatre points du Standard grâce à sa victoire face au Racing Genk ce dimanche. En janvier, les Anversois devraient se montrer offensifs sur le marché des transferts, sous l'impulsion de Marc Overmars.

L’Antwerp se porte mieux depuis quelques semaines. Après ses victoires au Club de Bruges en championnat et contre Saint-Trond en Coupe de Belgique, le Great Old a infligé une sévère défaite au Racing Genk ce dimanche au Bosuil, qui rouvrait sa tribune 2 pour la première fois depuis la fin des travaux.

Un succès qui permet aux Anversois de se rapprocher à quatre points du top 6 et de revenir dans la course, alors que Marc Overmars devrait disposer d’une enveloppe de dix millions d’euros en janvier pour renforcer l’équipe en vue de la fin de saison… et, peut-être, des Champions Play-Offs.

Selon FootballTransfers, le directeur sportif du Matricule 1 serait sur un dossier très intéressant, qui arrangerait à la fois l’Antwerp et… son ancien club, l’Ajax Amsterdam. Les Anversois se seraient en effet positionnés sur Branco van den Boomen, mis à l’écart du côté de l’Ajax.

Marc Overmars au travail pour arranger l'Antwerp... et l'Ajax Amsterdam

Blessé au dos durant l’été et absent lors des treize premiers matchs d’Eredivisie, le joueur de 30 ans n’a pas quitté les Ajacides cet été, contrairement à la majorité de ses coéquipiers. L’Ajax était confronté à un important problème de départs, notamment avec les joueurs recrutés sous l’ancien directeur technique Sven Mislintat, dont la politique avait entraîné des indemnités de transfert élevées et des salaires conséquents.

Branco van den Boomen est l’un des rares à être resté et a travaillé dur avant de réintégrer le groupe début décembre. Malgré cela, l’entraîneur intérimaire Fred Grim a privilégié les jeunes talents au détriment du milieu de terrain expérimenté, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition officielle.

L’Antwerp pourrait donc relancer l’ancien international espoirs néerlandais, formé à l’Ajax Amsterdam et passé notamment par Toulouse. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, il est aujourd’hui estimé à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt, alors qu’il valait jusqu’à 12 millions lors de sa meilleure période à Toulouse, en 2023.