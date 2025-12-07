Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

La dernière rencontre de la 17e journée de Jupiler Pro League s'est achevée sur un match nul entre OHL et Zulte Waregem. Un résultat qui n'arrange vraiment aucune des deux équipes, et surtout pas Louvain, qui a manqué le coche.

Suite et fin de la 17e journée de Jupiler Pro League ce dimanche. La dernière rencontre du week-end opposait Oud-Heverlee Louvain à Zulte Waregem, au King Power at Den Dreef Stadion.

En début de match, les hommes de Felice Mazzù ont rapidement pris l’avantage sur leur première occasion, grâce à Thibaud Verlinden, parfaitement servi par Lukasz Lakomy. La frappe de l’ailier gauche de 26 ans, déviée par Benoit Nyssen, n’a laissé aucune chance à Brent Gabriel (1-0, 9e).

Mais les Louvanistes n’ont pas conservé longtemps l’avantage : l’Essevee a égalisé moins d’une demi-heure plus tard grâce à l’ancien du RFC Liège Benoit Nyssen, qui a inscrit son deuxième but en D1A d’une belle frappe lointaine déviée par Nyakossi (1-1, 35e).

Une latte, un poteau et un manque de réussite pour Louvain

En seconde période, OHL a tout tenté pour reprendre l’avantage et a multiplié les occasions. Roggerio Nyakossi a frappé juste au-dessus (54e), tandis que Lukasz Lakomy a trouvé la barre transversale sur un corner direct (61e). Un petit quart d’heure plus tard, Chukwubuikem Ikwuemesi a lui aussi touché le poteau sur une attaque rapide (75e).

Malgré une avalanche d’occasions et près de quinze tirs tentés dans le second acte, OHL n’a finalement pas réussi à faire la différence face à Zulte Waregem. Ce partage n’arrange vraiment aucune des deux équipes : Louvain reste dans la zone rouge et l’Essevee s’éloigne du top 6. Mais c’est bien OHL qui a manqué le coche ce dimanche soir.