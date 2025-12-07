Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"



En s'imposant face au Club de Bruges ce samedi, Saint-Trond s'est emparé de la deuxième place de la Jupiler Pro League, dépassant les Blauw & Zwart. Le tube de l'automne est décidément bien parti pour jouer les trouble-fêtes dans la course au titre.

Toujours aussi difficile à surmonter à domicile, Saint-Trond s'est payé le scalp du Club de Bruges ce samedi lors de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Un succès qui propulse les Trudonnaires à la deuxième place du classement, devant les Blauw & Zwart.

C'est évidemment un Wouter Vrancken très fier qui s'est présenté dans la salle de presse du Stayen après la rencontre. "Les dix dernières minutes étaient cruciales, mais j'ai vu mes joueurs se battre de toutes leurs forces. C'est vraiment le fil rouge de notre saison", se réjouissait le T1 des Canaris.

Saint-Trond prolonge la surprise et s'invite dans le sillage de l'Union

Le Club de Bruges pensait pourtant éviter le pire en égalisant à vingt minutes de la fin. C'était sans compter sur Andrés Ferrari, qui a scellé le score final dans les derniers instants. Après l'élimination à l'Antwerp au terme de la séance de tirs au but cette semaine, les Trudonnaires ont rapidement su tourner la page.

"Nous avons joué 120 minutes il y a moins de trois jours. Tout le monde sait qu'on ne récupère pas complètement en trois jours. Mais quand je vois comment ces joueurs se remettent systématiquement au travail… On mérite tout ce qu'on vit pour le moment."

"On le voit aussi dans les tribunes, avec cette énergie qui entoure l'équipe. C'est la meilleure publicité pour le football. La rencontre a été serrée, mais elle a cette fois tourné en notre faveur. Cela pourrait encore arriver, car nos joueurs se donnent à fond du premier au dernier instant. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux", a conclu Wouter Vrancken.

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
