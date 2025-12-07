🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce dimanche devait être une fête au Bosuil, avec l'ouverture de la tribune 2 pour la première fois depuis sa rénovation. Sur le terrain, les Anversois ont répondu présents en infligeant une lourde défaite au Racing Genk.

Après de longues années d’inoccupation et plusieurs mois de travaux, la tribune 2 du Bosuil, fraîchement rénovée, ouvrait ses portes pour la première fois lors de la réception du Racing Genk ce dimanche.

Un jour de fête pour les Anversois, qui ont parfaitement répondu sur le terrain. Après leur victoire face au Club de Bruges et leur qualification contre Saint-Trond en Coupe de Belgique, les joueurs de Joseph Oosting ont dominé les Limbourgeois (3-0).

Porté par un élan supplémentaire, l’Antwerp, en difficulté cette saison pour trouver le chemin des filets, a rapidement pris l’avantage grâce à Thibo Somers (1-0, 8e), servi par un Vincent Janssen qui a montré un visage bien plus séduisant que lors de la première partie de saison, délicate sur le plan individuel.

L'Antwerp est de retour dans la course au top 6

Survolté, le Matricule 1 a doublé la mise dès le quart d’heure de jeu par Mauricio Benitez, servi par Gyrano Kerk (2-0, 14e). L’Antwerp a même frôlé le 3-0 avant la demi-heure de jeu, mais Vincent Janssen a manqué une occasion en or dans le petit rectangle.

Ce n’était que partie remise : en seconde période, l’attaquant néerlandais a inscrit le troisième but de la rencontre (3-0, 56e), scellant définitivement les espoirs du Racing Genk.

Grâce à ce succès, l’Antwerp remonte à la dixième place du classement et se rapproche à quatre points du top 6, tandis que Genk stagne et occupe désormais la huitième position après le point pris par La Gantoise à l’Union.