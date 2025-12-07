La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

Felice Mazzù avait le sentiment d'avoir manqué une belle occasion après le partage entre Louvain et Zulte Waregem ce dimanche. Son équipe a touché deux fois le cadre de Brent Gabriel, sans jamais reprendre l'avantage pour décrocher les trois points.

Pour conclure la 17e journée de Jupiler Pro League, Louvain et Zulte Waregem se sont quittés sur un partage, ce dimanche soir. Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes, toutes deux faisant du surplace au classement.

Ce sont surtout les Louvanistes qui ont le sentiment d’avoir manqué une belle occasion. OHL a mené, multiplié les opportunités en seconde période et touché deux fois le cadre du but de Brent Gabriel, sans jamais reprendre l’avantage.

"Ce soir, nous avons clairement perdu deux points. Zulte Waregem n’a tenté sa chance qu’une seule fois et a marqué, ce qui leur suffit pour repartir avec un partage. Malgré notre forte pression en deuxième mi-temps, nous avons tout simplement oublié de concrétiser nos occasions. Nous avions le but de la victoire au bout du pied, mais il a terminé sur le poteau", a déploré Felice Mazzù en conférence de presse, cité par Sporza.

La pièce ne tombe pas encore du bon côté pour Louvain et Felice Mazzù

En championnat, le natif de Charleroi affiche un bilan de 7 points sur 15 depuis son arrivée sur le banc d’OHL. Des débuts encourageants, mais encore insuffisants pour sortir de la zone rouge et se rassurer.

"La chance ne nous sourit pas en ce moment, mais nous devons garder espoir, elle finira par tourner en notre faveur. Je suis fier de notre performance aujourd'hui, et je l'ai dit aux joueurs. Nous devons continuer à croire en nos chances pour les prochains matchs et essayer de les gagner, comme nous l'avons fait aujourd'hui, ce qui aurait été mérité", a conclu Felice Mazzù.