Les salaires des stars du football révélés : le top 3 ne bouge pas depuis... 2013 !

Le magazine France Football a calculé les différents revenus en vue de la saison 2019-2020.

Des calculs qui se basent sur le salaire brut et les revenus publicitaires (en plus des différents bonus). Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont (et restent) les trois plus gros salaires du monde du ballon rond.

L'attaquant de Barcelone devrait toucher 131 millions d'euros. "CR7" 118 millions, soit 5 de plus que l'année passée alors que Neymar serait en dessous de la barre des 100 millions avec un revenu estimé à 95 millions d'euros.

Un trio qui n'a pas quitté le podium depuis 2013 !

Le trio du côté des entraîneurs est composé de Diego Simeone, Antonio Conte et Pep Guardiola.