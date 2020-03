Paolo Maldini, souffrant du coronavirus, donne des nouvelles rassurantes

L'icone de l'AC Milan Paolo Maldini a été testé positif au coronavirus, mais reste positif et a envoyé un message rassurant.

Paolo Maldini (51 ans) et son fils Daniel (18 ans), joueur de l'équipe A de l'AC Milan, ont tous deux été contrôlés positifs au coronavirus mais "vont bien", a assuré la légende des Rossoneri dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Nous allons bien et nous devrions être débarrassés de ce virus d'ici une semaine. Je tiens à remercier tous les médecins, les infirmières, le personnel de santé, ceux qui font face à cette situation grave avec le plus grand professionnalisme et avec un immense courage", déclare Maldini. "Vous nous rendez très fiers d'être italiens. Merci encore".