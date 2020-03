Où jouera Radja Nainggolan la saison prochaine ?

Le Belge ne sait toujours pas de quoi son avenir footballistique sera fait. Prêté sans option d'achat cette saison à Cagliari, il appartient toujours à l'Inter mais revoir le Belge porter le maillot Nerazzurro semble peu probable.

Financièrement, un transfert définitif en Sardaigne ne semble pas non plus envisageable pour Cagliari.

Cela pourrait donc ouvrir de nouvelles possibilités pour Nainggolan, qui pourrait découvrir un nouveau club, un nouveau championnat ou encore envisager... un retour en Belgique ?

À 31 ans, il se rapproche doucement de ses dernières années de footballeur de haut niveau, toutefois, pour le joueur une chose est claire : "Il ne m'est jamais venu à l'esprit de rejouer en Belgique, car on m'y avait mis de côté très rapidement. Je préfère rester en Italie, j'y suis depuis 15 ans de plus un déplacement ne serait de toute manière pas évident (en référence à l'état de santé de son épouse, ndlr)", confiait l'Anversois à Kat Kerkhofs sur Vier.

Nainggolan avait débuté au Germinal Beerschot, mais n'avait pas réussi à percer en équipe A. Il avait alors décidé de rejoindre l'Italie à 17 ans à peine, où il a évolué sous les couleurs de Piacenza, Cagliari, l'AS Roma puis l'Inter avant son retour en prêt en Sardaigne.