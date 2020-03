Les championnats amateurs arrêtés définitivement en Belgique, de la D1 à la P4 !

Une décision radicale a été prise par les instances dirigeantes du football amateur belge : au vu des mesures de confinement s'apprêtant à être prolongées et de l'impossibilité pratique de terminer la saison dans des conditions normales, tous les championnats amateurs de la D1 à la P4 vont être arrêtés.

Promotions et relégations seront décidées en fonction du classement actuel : les équipes en position de monter ou descendre devraient être déterminées d'après un classement gelé. Une décision qui serait dès lors différente de celle prise en Angleterre où les championnats ont été annulés, sans promus ni relégués ; on peut s'attendre à beaucoup de réactions si cela devait se confirmer.

