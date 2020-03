L'Espagne indignée par le comportement des joueurs du Barça !

Jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé le passage au chômage partiel avec une réduction des salaires.

Le Barça, qui perdait depuis le début de la crise près de 5 millions d'euros par jour, a décidé d’avancer sans plus attendre et d'annoncer le passage au chômage partiel, avec une réduction des salaires ce jeudi soir. Cela concerne bien là tout le personnel du club, les sportifs comme les autres, et tous les sports.

Le comportement de certains joueurs au sein du club indigne l'Espagne et la presse pro-Barça qui a tenu à rappeller que les joueurs du club blaugrana sont les mieux payés au monde, puisque le club propose la masse salariale la plus élevée.

"Le coronavirus ne connaît pas les classes sociales, les races ou les religions. Il ne fait pas de distinction entre pauvres et millionnaires. Bien que ces derniers, évidemment, disposent de bien plus de moyens pour se protéger et s’enfermer dans leurs palais... C’est pourquoi il est encore plus surprenant qu’après avoir vu qu’il existe bien footballeurs d’élite infectés par COVID-19, de nombreux cracks ne sont toujours pas solidaires face à la crise provoquée par cette pandémie. Ils refusent de baisser temporairement leurs salaires astronomiques (…). Ils pensent toujours qu’ils sont intouchables. Et, pour quelques exceptions honnêtes, leur seule part d’humanité est leur égoïsme" a lâché Luis Mascara dans les colonnes de Sport.