Une nouvelle statistique qui en dit long sur les débuts de Haaland en Bundelsiga

Le jeune prodige norvégien est arrivé le jour de l'an au Borussia Dortmund. Mais cela lui a suffi pour battre déjà de beaux records en Bundesliga.

Ainsi, et notamment, avec 9 buts inscrits en 8 rencontres de Bundesliga cette année, Erling Haaland a trouvé le chemin des filets plus souvent que plusieurs équipes concurrentes.

L'Hertha Berlin de Lukebakio et Boyata, par exemple, n'a inscrit collectivement que 8 buts en 2020. Même statistique pour Augsbourg. Erling Haaland, à lui seul, devance également Fribourg (7 buts cette année), Shalke04 (4) et le plus mauvais élève dans ce domaine, le Werder Brême (2).

Pas de doute, le jeune norvégien d'à peine 20 ans n'a pas encore fini de faire parler de lui !