Le beau geste de l'AS Rome qui livre des produits de première nécessité à ses supporters les plus âgés

Alors que l'Italie continue à souffrir de la pandémie qui frappe sévèrement le pays, l'AS Roma a souhaité faire un geste envers ses abonnés les plus âgés.

En effet, les personnes âgées infectées par le virus sont touchées plus durement que d'autres. Et pour s'assurer qu'ils sont bien préparés des produits de première nécessité, les employés du club ont préparé des kits et se sont déplacés pour livrer les colis.

Le contenu de chaque colis n'est pas précisé, cependant on y trouve notamment de la nourriture, des boissons, des produits médicaux des masques ou encore une écharpe du club.

