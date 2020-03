🎥 Quand Benzema dégomme Giroud : "Tu ne compares pas du karting à de la F1 ..."

Karim Benzema s'est encore adonné au petit jeu du live Instagram, répondant sans fard aux questions des internautes.

Karim Benzema continue à divertir ses fans durant cette période de confinement en proposant des lives sur Instagram. L'attaquant, à nouveau en discussion avec le Youtubeur Mohamed Henni, a ainsi été très franc en répondant à une question concernant Olivier Giroud : le buteur de l'Equipe de France est-il "plus fort" que l'attaquant du Real Madrid ?

"Là, ça va aller très vite : tu ne confonds pas la F1 et le karting, et je suis gentil (...) Moi, je sais que je suis la Formule 1. Next", lâche Benzema, toujours écarté de l'EDF par Didier Deschamps et qui n'en a vraisemblablement plus grand chose à faire. "Ca marche pour lui parce qu'un Giroud, il va aller au charbon, il va permettre à Griezmann et Mbappé d'être plus en vue", a cependant concédé l'ancien joueur de l'OL.