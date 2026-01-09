Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

Youri Tielemans réalise une nouvelle saison de haut vol à Aston Villa. Une fois de plus, l'Arabie saoudite a frappe à la porte.

L'été dernier, le Saudi Pro League se positionnait déjà pour Youri Tielemans. Le Diable Rouge sortait de l'une des meilleures saisons de sa carrière et avait changé de statut en sélection.

A l'époque, c'est surtout Al-Ittihad qui était cité comme candidat principal. Malgré le besoin de liquidités d'Aston Villa, Tielemans n'était pas parti rejoindre Yannick Carrasco, Koen Casteels, Anthony Moris et Matteo Dams dans le championnat saoudien.

Dans son élement en Premier League

Depuis, l'ancien de Leicester poursuit sur sa lancée, avec une première partie de saison à nouveau de haute facture. Aux côtés d'Amadou Onana et Boubacar Kamara, Tielemans règne sur l'entrejeu et joue un grand rôle dans la place de l'équipe sur le podium.

Sacha Tavolieri rapporte que le joueur des Villans a encore une fois été approché par un club d'Arabie Saoudite (encore inconnu) pour un transfert dès cet hiver.

Sa réponse a été la même que précédemment : un séjour en Saudi Pro League n'est pas à l'ordre du jour. L'été prochain, il rentrera toutefois dans sa dernière année de contrat à Aston Villa.



