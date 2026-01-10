"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

Nathan De Cat s'est confié dans une interview accordée au micro de Sudinfo. Il a notamment expliqué comment son amour pour le ballon rond est apparu.

Une passion transmise d'abord par son père : "Mon père jouait aussi au football. J’ai commencé à Elewijt parce que c’était près de chez moi. Ensuite, je suis arrivé à Malines. Mon père y connaissait quelques personnes. Willem Timmermans a été mon premier entraîneur, et grâce à lui, je suis vraiment tombé amoureux du ballon."

"Quand il a lancé sa propre école de football, Act2Prevent, je n’ai pas hésité une seconde à le suivre. C’est mon papa qui a pris la décision, mais j’en étais convaincu aussi. Jusqu’à aujourd’hui, c’est le meilleur choix que j’aie jamais fait", poursuit-il.

Une école si spéciale

Pourquoi cette école était si particulière ? "L’accent y est mis davantage sur l’entraînement que sur les matchs. Les exercices étaient toujours amusants et très axés sur la technique. Beaucoup de jonglages. Souvent, on s’entraînait pieds nus en salle pour vraiment sentir le ballon. On ne jouait pas dans un championnat classique, mais on disputait surtout des tournois. Les tournois auxquels on participait, on les gagnait neuf fois sur dix."

"Si on perdait une finale, même contre Barcelone par exemple, la déception était énorme. Donc, même sans championnat, on visait vraiment le plus haut niveau. Je recommanderais ce choix à chaque joueur talentueux qui veut devenir professionnel."

Lire aussi… "Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football›

Il espère que certains de ses anciens coéquipiers feront prochainement parler d'eux. Il cite plusieurs d'entre eux : "Alexander De Ridder, Gorak Ghale et Kamiel Timmermans, qui jouent tous les trois aussi à Anderlecht. Wout Kapers du Racing Genk également. J’espère qu’ils perceront vraiment. À un moment donné, il faut naturellement faire le pas vers un vrai club."