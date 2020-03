Le 11 des Anciens, épisode 6 : un trio d'attaquants efficaces pour Anderlecht !

Qui sont les onze meilleurs joueurs passés par Anderlecht ? Lukaku, Tielemans, Dendoncker et d'autres font partie de notre sélection

Dans cette série composée de six épisodes, la rédaction de Walfoot a concocté un onze des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par un club de Pro League. La série s'achève donc aujourd'hui avec Anderlecht, actuellement huitième du championnat. Il est nécessaire de préciser que les critères retenus pour établir la sélection ne prennent pas uniquement en compte les performances des joueurs sous les couleurs des Mauves mais englobent l'ensemble de ce qu'ils ont pu réaliser durant leurs carrières jusqu'à maintenant.

Gardien de but et défenseurs :

Dans les barres, on retrouve Silvio Proto. Le portier de 36 ans, aujourd'hui second gardien à la Lazio Rome, a disputé 373 matchs toutes compétitions confondues avec le RSCA sur l'ensemble de sa carrière. Devant lui, il s'agit d'une défense centrale inédite. En effet, seul Chancel Mbemba, régulièrement titulaire avec Porto cette saison, est un spécialiste du poste. A ses côtés, on retrouve deux éléments qui ne sont pas habitués à évoluer en défense centrale. Premièrement, on a Cheikhou Kouyaté, qui connait une belle carrière en Premier League depuis son départ de la Belgique en 2009. Puis, Leander Dendoncker, cadre de Wolverhampton, sixième au classement et équipe surprise de la saison en Angleterre.

Milieux de terrain :

En ce qui concerne la ligne médiane, on retrouve deux milieux de terrain centraux et deux ailiers. Au coeur du jeu, Lucas Biglia, 60 sélections avec l'équipe Argentine, est accompagné de la pépite Youri Tielemans qui évolue à son meilleur niveau cette saison avec les Foxes et peut même croire en une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Dans le couloir gauche, un autre joueur de Leicester City est présent en la personne de Dennis Praet, lui qui a déjà évolué à ce poste à 39 reprises depuis le début de sa carrière. Dans le couloir droit, et dans un registre complètement différent, on retrouve Yannick Bolasie, attaquant supersonique et habitué aux gestes techniques de grande classe qui joue aujourd'hui au Portugal.

Attaquants :

Le secteur offensif sera quant à lui composé d'un meneur de jeu axial chargé de soutenir une paire d'attaquants remarquable. Ainsi, Mbark Boussoufa apparaît comme la meilleure solution pour remplir le rôle de numéro 10, lui qui a inscrit 59 buts et délivré 85 passes décisives en 208 matchs sous la tunique des Mauves. Il est ainsi associé à Matias Suarez, qui joue désormais à River Plate en Argentine, afin de recomposer un duo qui a fait les beaux jours du RSCA durant plusieurs saisons.

Enfin, c'est bien évidement Romelu Lukaku qui complète ce trio. A seulement 26 ans, l'attaquant de l'Inter Milan fait sans doute déjà partie des meilleurs attaquants belges de l'histoire puisqu'il a inscrit 52 buts en 84 capes avec les Diables Rouges.

Le XI d'Anderlecht : Proto - Kouyaté, Mbemba, Dendoncker - Praet, Biglia, Tielemans, Bolasie - Boussoufa - M. Suarez, Lukaku