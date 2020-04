Le patron du Bayern Munich : "Toute crise porte en elle une chance"

Le patron du Bayern Munich envisage l'évolution de l'économie du foot après l'épidémie du coronavirus.

La pandémie de coronavirus va stopper l'inflation "malsaine" des salaires et des indemnités de transferts, estime Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich dans une tribune publiée jeudi dans un éditorial du magazine du club.

"Toute crise porte en elle une chance", note le président du directoire du Rekordmeister. "Depuis longtemps les salaires et les indemnités de transfert ont atteint des montants malsains. Le coronavirus et la crise qu'il provoque vont au moins conduire à stopper ce "toujours plus, toujours plus cher, toujours plus vite"", écrit-il avant de pronostiquer. "L'offre et la demande vont réguler le marché des transferts et établir un nouvel équilibre."