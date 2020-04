Sander Berge explique ses débuts compliqués en Premier League: "La différence est énorme"

Parti réaliser son rêve en Angleterre, le champion de Belgique 2019 n'a, pour le moment, jouer que 309 minutes avec Sheffield United, mais il n'abdique pas.

Devenu le transfert le plus cher de l'histoire de Sheffield United l'été dernier, l'ancien Genkois n'a pas encore connu son heure de gloire en Angleterre. "La différence est énorme par rapport à la Belgique, le football est beaucoup plus direct, ici, en Angleterre et ça peut être difficile de trouver son rythme", explique-t-il.

Une différence à laquelle s'attendait toutefois le médian norvégien. "J'avais joué Liverpool en Ligue des Champions, donc, je m'attendais à ça", confirme-t-il. Mais, à 22 ans, Sander Berge sait qu'il a besoin de temps pour s'adapter à la Premier League et il fera tout pour y arriver.