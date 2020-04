Un joueur du KV Malines, triste d'être éloigné de sa famille, croit toujours aux playoffs 1

Beaucoup de personnes ont déjà du mal à rester confiné à la maison tout le temps, mais il suffit de penser à un footballeur étranger qui est tout seul pendant que sa femme et son enfant sont au pays.

L'attaquant du KV Malines, William Togui avait voulu que sa femme Ange et sa fille Enora (2) viennent en Belgique en octobre, mais cela n'a pas marché. "Maintenant, tout le monde est avec sa famille et je suis tout seul dans mon appartement. Cela fait réfléchir. Heureusement, la situation n'est pas encore trop dramatique en Côte d'Ivoire - une centaine d'infections et cinq décès sont les derniers chiffres que j'ai vus, mais j'ai dit à Ange de ne pas laisser entrer trop de gens. Vous pouvez être infecté à tout moment", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

"Je voulais faire au moins dix buts cette saison - j'en suis à neuf - et surtout jouer le le dernier match en vue des playoffs 1 avec le KV Malines. Nous sommes proches et qui sait, nous pourrons peut-être terminer à la quatrième place et obtenir un billet européen. Mais nous verrons bien. La santé passe avant tout".