Le Bayern a toujours un Citizen dans le viseur

L'intérêt des Bavarois n'est pas neuf.

Leroy Sané portera-t-il toujours le maillot de Manchester City la saison prochaine? Après une saison presque blanche, en raison d'une rupture des ligaments du genou droit, l'international allemand devrait retrouver les terrains dès que le football reprendra ses droits.

Et le Bayern, qui a toujours été intéressé par son profil, va passer à l'attaque dans les prochaines semaines. Selon Bild, le joueur et le club sont déjà arrivés à un accord, mais Leroy Sané a changé d'agent depuis et il va falloir reprendre les négociations.