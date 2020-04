L'Unicef lance un tournoi de Fifa 20 avec plusieurs grandes stars du football

Les initiatives se multiplient en cette période de crise. Afin de lutter contre le coronavirus, l'Unicef a décidé de lancer une plateforme de dons.

Pour donner un peu plus de visibilité à ce projet, l'Unicef a mis en place un partenariat avec Sport Bible, Twitch et 38entertainment pour un stream de charité sur Fifa 20. Et plusieurs stars du fooball ont répondu présent : Gareth Bale, Paulo Dybala, Mason Mount, Daniel James, Jordan Pickford, Billy Gilmour, Dominic Calvert-Lewin, Kieran Tierney, Luke Shaw et Ruben Loftus-Cheek.

Le grand rendez-vous aura lieu ce dimanche à 17h sur la chaîne Twitch de 38entertainment.

The stream starts at 4PM BST today, head over to our @Twitch channel and give it a follow!



📺 https://t.co/TLe2T1Tyct pic.twitter.com/7NQU8p6AB1