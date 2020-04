Wayne Rooney estime que les footballeurs sont "sous pression" pour réduire leurs salaires

Wayne Rooney regrette la façon dont sont considérés les footballeurs professionnels durant cette crise du coronavirus.

En Angleterre, la PFA et les clubs de Premier League auraient trouvé un accord pour demander aux joueurs une réduction salariale qui pourrait aller jusqu'à 30%. Un montant que Wayne Rooney, aujourd'hui attaquant (et entraîneur adjoint) de Derby County, n'estime pas correct. "Ces pressions sont honteuses. Je peux me permettre d'abandonner une partie de mon salaire mais ce n'est pas le cas de tous les footballeurs", estime l'ex-international anglais.

"Maintenant, l'ensemble des footballeurs se voit exiger une réduction de 30% de salaires. On fait de nous les boucs émissaires", clame Rooney. "On essaie de rendre les footballeurs honteux, nous sommes des cibles faciles".