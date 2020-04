Dodi Lukebakio reprend le chemin des entraînements ce lundi avec le Hertha Berlin

La Bundesliga ne compte pas se laisser abattre : les clubs reprennent progressivement le chemin des entraînements, de manière adaptée aux règles de distanciation sociale.

C'est le cas ce lundi de Dodi Lukebakio (22 ans), qui va reprendre les séances d'entraînement par petits groupes de 8 avec le Hertha Berlin, comme il l'a raconté à la RTBF. "On va reprendre tout doucement (...) on verra comment va évoluer la situation. Jusque là, ils disent qu'on va reprendre le championnat le 2 mai", explique l'ancien du Sporting Charleroi, pas vraiment inquiet.

"Je vais essayer de faire attention, de prendre de la distance, mais je suis motivé et je vais me donner à fond. Ca n'a pas été facile de rester enfermés pendant si longtemps", reconnaît Lukebakio. "J'ai suivi le programme d'entraînement et je me sens en forme, mais vivement le ballon !".