Le président de la Liga dévoile les dates de reprises du championnat en Espagne !

Le président de la Liga, Javier Tebas, a dévoilé les possibles dates de reprises pour le championnat espagnol.

Alors que certains pays se demandent encore si leur championnat de football vont pouvoir reprendre, d'autres semblent déjà fixés sur la question. En effet, dans un entretien accordé à La Gazzetta Dello Sport, le président de la Liga, Javier Tebas, a dévoilé quelles pourraient être les futures dates de reprises du championnat espagnol.

"Nous envisageons l'idée de jouer à nouveau, en Espagne et dans d'autres pays européens, le 29 mai ou, alternativement, le 6 ou le 28 juin. Si nous reprenons la Liga le 29 mai, les champions iront jusqu'en juillet. Si nous reprenons le 6 juin, toutes les compétitions seront jouées ensemble jusqu'au 31 juillet. Et si nous commençons le 28 juin, juillet sera dédié à la Liga et août à la Ligue des Champions. Avec ces dates, évidemment, il est temps de recommencer l'entraînement en respectant le protocole de reprise que nous avons conçu pour la Liga. Pour la fin de la saison, nous ne voudrions pas aller au-delà du mois d'août, et il est évident que tout cela affectera le calendrier de la prochaine saison."