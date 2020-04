🎥 "La magie De Bruyne": City met les stats de KDB à l'honneur

Une minute et 31 secondes pour revenir sur la belle histoire de Kevin De Bruyne chez les Sky Blues.

Monstrueux avec Wolfsburg lors de la saison 2014-2015, Kevin De Bruyne avait gagné son ticket pour Manchester City à la fin de l'été 2015, où il est arrivé pour un peu moins de 80 millions d'euros. Un investissement, depuis parfaitement rentabilisé, par le double champion d'Angleterre en titre.

209 matchs, 50 buts, 86 assists

C'est le 12 septembre que l'aventure a commencé contre West Ham pour Kevin De Bruyne et ce n'est qu'une semaine plus tard que le Diable Rouge a inscrit son tout premier but, contre West Ham. Curieusement, il a dû attendre un peu plus longtemps avant de distiller son premier assist, tombé le 3 octobre 2015.

Mais KDB s'est parfaitement rattrapé par la suite: s'il a inscrit son 50e but (le dernier, pour l'instant) toutes compétitions confondues contre le Real, en Ligue des Champions, il a aussi distribué 86 caviars depuis son arrivée, dont 23 pour le seul Sergio Agüero, cible préférée des passes décisives du milieu de terrain de City. Une belle aventure, longue de 209 matchs, qui ne demande qu'à être prolongée...