Un joueur du Real Madrid est contre la baisse des salaires !

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la planète entière et le monde du sport est à l'arrêt.

En cette crise sanitaire, le monde du football se mobilise et multiplie les initiatives. Certains clubs effectuent des dons mais baissent aussi les salaires de leurs joueurs afin de limiter les dégâts et les pertes. Toni Kroos a un avis bien tranché comme il l’a fait savoir lors du Podcast allemand SWR Sport.

"Une baisse de salaire est comme un don en vain ou pour le club. Je suis favorable au paiement du plein salaire et à ce que tout le monde fasse des choses sensées avec. Tout le monde est invité à apporter son aide si nécessaire, et il existe de nombreux endroits où cela est nécessaire", a lâché l'Allemand des propos relayés par AS.