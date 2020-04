Fabrice Fiorèse se confie : "L'OM a flingué ma carrière"

L'ancien joueur avait quitté à l'époque le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Fabrice Fiorèse est revenu sur son échec à Marseille. Quitter un club pour rejoindre le club ennemi n'est jamais chose aisée surtout quand il s'agit du PSG et de l'OM. Transféré chez les Phocéens en 2004 après avoir porté les couleurs franciliennes, Fabrice Fiorèse en sait quelque chose...

"Quelques mois avant de signer à Marseille, quand j'étais à Paris, j'avais marqué à la dernière minute contre l'OM (1-0, le 30 novembre 2003) un soir où, sincèrement, on aurait dû en prendre cinq. Ensuite, j'ai mis plus de deux mois avant de marquer mon premier but sous mes nouvelles couleurs (à l'OM), j'avais pris aussi le numéro 11 de Drogba... Tout ça a fait que c'était invivable. L'OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable de mon choix", a ainsi confié le natif de Chambéry.