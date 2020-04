Un club de D1 Amateurs, recalé, poursuit le manager des licences en justice !

Quel chaos sur le front des licences, y compris en D1 Amateurs. Le Patro Eisden Maasmechelen n'a pas reçu sa licence et a décidé non seulement de se porter devant le TAS, mais aussi de poursuivre personnellement Nils Van Brantegem, en charge des licences, en justice.

Le Patro Eisden Maasmechelen a ainsi posté sur ses réseaux sociaux un message à l'attention de Van Brantegem. Le club se demande pourquoi des clubs professionnels "responsables de drames familiaux" reçoivent leur licence comme si de rien n'était 12 mois plus tard de la part du manager des licences tandis que des clubs amateurs prouvant "leur bonne foi" sont boycottés.

Le club de Stijn Stijnen pointe également du doigt le fait que des clubs de D2 Amateurs "sans aucun joueur déclaré" ont obtenu leur licence : "La commission des licences encourage-t-elle les paiements au noir ?", s'interroge le Patro, qui condamne ces pratiques "néfastes" et assure qu'il obtiendra sa licence auprès du Tribunal d'Arbitrage ... mais compte bien remettre en cause "le travail de la commission des licences et précisément celui de son gestionnaire (Nils Van Brantegem)" via les moyens légaux.