Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

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Photo: © photonews

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Le NAC Breda est en pleine crise après sa défaite 6-0 chez les Go Ahead Eagles. Le club est confus et a fait un geste envers les supporters.

Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour Carl Hoefkens. Après avoir vu son équipe contraindre Feyenoord au partage (3-3), il a encaissé ce week-end la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur : 6-0 chez les Go Ahead Eagles.

Chez les supporters, on l'a mauvaise. 120 d'entre eux ont attendu le bus des joueurs au retour du groupe à Breda, pour des explications assez tendues. Entre-temps, le club a publié un communiqué : il remboursera les tickets des supporters ayant fait le déplacement. La direction, le staff et le groupe de joueurs prendront cela en charge.

L'heure est grave à Breda

Le directeur général Remco Oversier s'est également exprimé sur la situation. " Tout le monde se sent responsable de cette déception. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de nos fidèles supporters dans la dernière ligne droite de cette saison d'Eredivisie".

"Le NAC comprend que cette décision n'efface en rien la défaite, mais nous espérons qu'elle contribuera à faire passer le message que votre soutien compte énormément". a ajouté Oversier.


Après s'être sauvé avec une marge relativement confortable sur la zone rouge la saison passée, le club est désormais en grand danger avec ses 23 points en 27 matchs, synonyme d'avant-dernière place au classement.

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