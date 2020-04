Trois Français dans le viseur du Real Madrid

La Casa Blanca s'active en coulisses et prépare l'avenir.

Le Real Madrid et Zinedine Zidane ont coché le nom de trois Français, comme le rapporte AS. Le premier est Eduardo Camavinga, le jeune prodige du Stade Rennais. Le club français souhaiterait le conserver une saison de plus et, dans ce cadre, privilégierait un club capable de l’acheter puis de le prêter dans la foulée. Ce qui semble être dans les cordes du Real Madrid.

Le deuxième joueur cité est N’Golo Kanté. Certains dirigeants de Chelsea seraient prêts à vendre le milieu de terrain afin de faire place nette à la jeunesse. Le Real devrait débourser au moins 80 millions d'euros pour le champion du monde.

Le dernier Français est dans le viseur merengue se nomme Boubakary Soumaré, le milieu défensif du LOSC. Tout proche de partir l’hiver dernier, le joueur de 21 ans plait beaucoup en Premier League et dispose d’une très grosse cote sur le marché.