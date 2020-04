Clément Couturier : "On ignorait ce qui se passait en coulisses à Virton"

Le milieu de terrain de l'Excelsior Virton, Clément Couturier, est revenu pour Walfoot sur son expérience en Gaume, qu'il ne tient pas à noircir plus que nécessaire.

Propos recueillis par Alessandro Schiavone.

Clément, tu as disputé 25 matchs (6 buts) avec Virton. Un bon choix, avec du recul ?

Oui, c’était une bonne année pour moi sportivement parce que ca c’est bien passé au niveau collectif, déjà, même s'il n'y avait pas la promotion au bout. Puis sur le plan personnel, j'ai quasi-tout joué. J'ai été plutôt décisif, même si ma deuxième partie de saison était moins bonne que la première mais je pense que j’ai fait une saison cohérente.

Vous avez terminé premiers au classement général (nda : avant que le match contre le Beerschot soit déclaré à rejouer). Sans avoir l'opportunité de monter ...

Oui, c’est frustrant ! C’est un championnat un peu particulier car c’est pas la meilleure équipe de l’année qui monte mais la meilleure équipe de chaque tranche. On a un peu loupé la première partie de saison, puis on se troue contre Louvain dans un match qui était une sorte de finale, déjà. Puis, on se reprend bien en seconde partie de saison, en montrant qu’on était une équipe de caractère. Malheureusement, on s’arrête aussi à deux points de Beerschot. Mais voilà, c’est comme ca. On a vécu quand même une belle année pour un club qui venait d’être promu. : beaucoup de joueurs ne connaissaient pas le haut niveau.

Qui montera entre OHL et le Beerschot ? Les deux ?

Je pense que les deux monteront (rires), car ça m'étonnerait que le match se joue. Rien n'est encore officiel, mais si je devais choisir, je pense que je dirais le Beerschot vu le résultat à l'aller. Mais comme je l'ai dit, je crois que les deux monteront, en effet ...

Virton est l'un des quelques clubs à avoir mis ses joueurs au chômage technique. Qu'est-ce que tu en penses ?

C'est comme ça. On a juste reçu un mail de la part de la direction, sans plus d'explications, qu'on devait se renseigner auprès du syndicat pour les démarches à suivre. On était tous un peu surpris et pour être honnêtes, on ne s'est pas vraiment sentis considérés par la direction par rapport à la saison qu'on a pu réaliser. On aurait aimé plus d'explications, avoir une discussion avec la direction. Malheureusement, ça n'a pas été possible et c'est fort dommage.

Virton a également dû faire face à des soucis de licence. Vous en aviez eu vent au sein du noyau ?

On entendait des choses dans les journaux, mais aussi quelques confidences qui circulaient. Mais nous n'étions sûrs de rien. Il y a aussi eu quelques retards de paiement. Mais non, nous ne savions pas que la situation du club était telle. Le seul souci, c'est que personne ne nous a vraiment donné d'explication. Personne n'est venu vers nous, ne nous a renseignés ... On savait tous grâce aux médias. Ce n'est jamais fort rassurant.

Qui est à blâmer pour cette situation ? Flavio Becca ?

Je n'en sais rien. Je reste reconnaissant envers Flavio Becca qui a aidé le club il y a deux ans, l'a repris et a effacé les dettes du club. J'étais à Dudelange avant et je resterai reconnaissant à Mr Becca pour ce qu'il apporté aux deux clubs. Il m'a ouvert beaucoup de portes.

Au final, ces problèmes extra-sportifs ajoutent encore du poids à ce que vous avez réalisé sur le terrain ?

On est contents de ce qu'on a réussi, clairement, on ne peut rien nous reprocher. Malgré les soucis internes, on a prouvé être une équipe de caractères, de gars très soudés et solidaires. Peu de choses nous ont perturbé.

Toi, personnellement, où en est-u aujourd'hui ?

Je suis dans le flou. Je ne sais pas trop ce qu'il en sera au niveau personnel, je suis en attente d'informations de la part du club. C'est problématique de ne pas savoir ce qu'il en sera du championnat comme du club sur le plan de la licence. Moi, je me contente de faire du sport tous les jours pour être prêt au cas où ... Je vais courir, je fais de la muscu, j'essaie d'être prêt. Si pas pour cette saison, pour la suivante.

L'objectif est de rester à Virton ?

J'étais en discussions avec le club. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Si le club a les finances pour, je serai peut-être toujours là la saison prochaine. Sinon, ce sera peut-être l'opportunité pour moi d'aller plus haut. C'est mon objectif ! En Belgique, pourquoi pas. Je suis ouvert à tout.

Tu as déjà eu des contacts ?

Il y a des clubs intéressés depuis plusieurs mois, mais tout dépendra de ma situation avec Virton. Je suis ambitieux, bien sûr. J'ai bien évolué ces deux dernières années, avec une finale de Coupe de France, l'Europa League, maintenant le monde professionnel où j'ai fait bonne figure ... Je veux continuer sur cette voie.