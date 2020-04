Le RSD Jette a annoncé l'arrivée d'un jeune gardien de but en provenance des voisins bruxellois du RWDM.

Lyan Vanbellingen (18 ans) quitte en effet le RWDM pour le RSD Jette, en D2 Amateurs. Formé à Gand et Lokeren, ce jeune gardien de but compte quelques sélections en équipes nationales d'âge et sera l'un des trois gardiens du noyau A la saison prochette, a annoncé son nouveau club via les réseaux sociaux.