Victor Osimhen sait ce qu'il veut pour la suite

Auteur d'une très belle première saison à Lille, le Nigérian intéresse de nombreux clubs et pourrait rejoindre un club plus huppé cet été.

Victor Osimhen (21 ans, 27 matchs et 13 buts en L1 cette saison) se sent bien au LOSC, qui se verrait bien le garder une année de plus, mais une offre d'un grand club pourrait lui donner envie de partir cet été. Néanmoins, le Nigérian ne partira pas dans une formation plus huppée s'il ne pense pas pouvoir jouer régulièrement.

"Mon objectif est de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, mais je suis heureux à Lille en ce moment. Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Signer pour un grand club et rester sur le banc, ça ne m'intéresse pas", a confié le Dogue à The Independent.