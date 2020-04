Coronavirus : Un cador anglais fait suivre ses joueurs par un psychologue

Alors que la Premier League est à l'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, le coach du club londonien a déclaré que ses joueurs étaient suivis, de façon constante, par un psychologue.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta qui a été affecté par le Covid-19, a expliqué sur le site officiel des Gunners, que ses joueurs étaient suivis, de façon constante, par un psychologue, alors que la Premier League est suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus.

"Nous leur envoyons constamment des informations et des vidéos et les tenons occupés... en les gardant proches de leur travail et des personnes liées à leur travail, à savoir le staff technique", précise le technicien espagnol.

"Nous avons eu de très bonnes conversations. Cela a été très utile, de mon côté au moins, pour mieux connaître les joueurs... Nous essayons d'améliorer nos relations, la communication et la compréhension entre nous", a conclu le coach des Gunners.