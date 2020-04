Zlatan Ibrahimovic aussi fort que Lionel Messi et CR7 selon Roberto Mancini

Le sélectionneur de l'Italie a bien connu le géant suédois quand il officiait du côté de l'Inter Milan.

Roberto Mancini a été l'entraîneur de l’Inter de 2004 à 2008, mais aussi entre 2014 et 2016 et a notamment coaché un certain Zlatan Ibrahimovic qui a porté le maillot nerazzurro plusieurs saisons (2006-2009).

Le technicien de 55 ans s'est exprimé à propos du Suédois lors d’un entretien avec Sportmediaset. Et pour lui, c’est du même niveau que deux autres stars du ballon rond. "Zlatan était l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Je le mets au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Où qu’il aille, il a gagné le championnat en marquant toujours une avalanche de buts. Il a encore réussi cette année à l’AC Milan, mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir", a tout simplement déclaré Roberto Mancini sur Zlatan Ibrahimovic, revenu chez les Rossoneri lors du dernier mercato hivernal et auteur de quatre buts en dix apparitions.