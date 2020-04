Le calendrier de la CBAS sur les dossiers des licences est connu : Voici quand le Standard et Mouscron iront défendre leur dossier

Sept clubs de football professionnels n'ont pour l'instant pas obtenu leur licence pro en vue de la saison prochaine.

La Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) recevra les sept clubs du lundi 4 mai au jeudi 7 mai, a fait savoir la CBAS qui a confirmé le calendrier de ses auditions mercredi à l’agence Belga.

Le Sporting Lokeren, qui a été déclaré en faillite lundi, ne comparaîtra pas devant la CBAS. C'est le KV Ostende qui sera le premier à venir défendre son dossier le lundi 4 mai à 17 heures devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport. Suivront dans l’ordre, le Standard le 5 mai à 19 heures puis Mouscron le 6 mai à midi. Ensuite, ce seornt les clubs de D1B avec Virton le 6 mai à 16 heures, Lommel le 7 mai à 14 heures et Roulers le 7 mai à 16 heures.

Concernant la D1 Amateurs, cela sera discuté dès la semaine prochaine. Le Patro Eisden Maasmechelen, Seraing, Tubize et Winkel Sport, n’ont pas obtenu de licence pour le niveau amateurs et devront défendre leur dossier. Ce sera le mardi 28 avril à 17h00 pour la Patro, le 29 avril à 14 heures pour Winkel Sport, le 30 avril à 18 heures pour Tubize et le 4 mai à 14 heures pour Seraing.