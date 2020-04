Christian Kabasele mérite-t-il mieux en sélection ? Deux légendes de Watford répondent

Christian Kabasele est un pilier de Watford, mais n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur en Belgique. Mérite-t-il d'être mieux qu'une cinquième roue du carrosse en sélection ? Doit-il quitter les Hornets ?

Propos recueillis à Londres par Alessandro Schiavone.

Nous avons posé la question à deux légendes du Watford FC, qui ne partagent pas vraiment le même avis concernant Christian Kabasele (29 ans). Ainsi, Richard Johnson (242 matchs, 20 buts pour les Hornets de 1991 à 2003, élu milieu de terrain des années 90 par les supporters) en est persuadé : "Il y a énormément de concurrence à son poste, mais je l'adore. La Belgique veut passer un palier et la question qui se pose est : est-ce que Christian Kabasele peut passer ce palier et être aussi constant en sélection qu'en club ? Personnellement, je n'ai aucun doute à ce sujet", affirme Johnson.

"Avec ses qualités, sa lecture du jeu, son positionnement, son physique - ce n'est que mon avis, mais je pense que Kabasele ferait de l'excellent job en sélection belge".

Un avis que nuance une autre légende de Watford, Micah Hyde (plus de 250 matchs de 1997 à 2004 et promu aux côtés de Johnson en 1999-2000). "C'est une question difficile. Ce qui est certain, c'est que s'il évoluait dans un plus grand club, un club qui dispute la Ligue des Champions - ce qui est difficile à Watford - ses chances de jouer en sélection augmenteraient drastiquement", estime l'ancien défenseur central.

"Est-il plus fort que Kompany ou Alderweireld à ce jour ? Je n'en sais rien. Je ne donne qu'un conseil à Christian : quitte Watford et rejoins un club qui joue la Ligue des Champions. Tu auras plus de chances de réussir en équipe nationale", conclut Hyde.