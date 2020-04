La Pro League va-t-elle suivre la fédération néerlandaise qui vient de trancher ? Pas de relégation ou de promotion en Eredivisie !

Alors que l'Assemblée Générale de la Pro League aura lieu lundi prochain, nos voisins bataves se sont réunis ce vendredi pour prendre une décision concernant la reprise du championnat.

La KNVB a tranché : la compétition de football a été définitivement interrompue et aucun club n'est relégué et promu en Eredivise cette saison.

Il n'y aura pas donc pas de champion à l'issue de la saison 2019-2020. Après discussions avec les clubs professionnels, la KNVB n'a pas jugé approprié de désigner un champion. L'Ajax Amsterdam était premier au classement après 25 journées, avec une meilleure différence de buts que l'AZ Alkmaar.

Cela signifie aussi que le RKC Waalwijk et l'ADO Den Haag resteront en Eredivisie et que Cambuur et De Graafschap, normalement promus, continueront à évoluer en seconde division néerlandaise.

Bien que 16 des 34 clubs professionnels des Pays-Bas aient voté pour la promotion et la relégation, la Fédération néerlandaise de football (KNVB) a décidé que tout resterait inchangé.

La décision a été prise après une conférence téléphonique entre la KNVB et toutes les équipes professionnelles des Pays-Bas. Il est frappant de constater que 9 équipes (dont le Feyenoord, l'AZ, le PSV et Heerenveen) ont refusé de prendre position et 9 équipes ont voté contre la relégation. Au fait, la conférence téléphonique ne s'est pas déroulée sans problème. Tous les clubs devaient envoyer leurs votes à une adresse électronique spécifique d'un employé du KNVB. Lorsque l'adresse a été connue du grand public, la boîte aux lettres a commencé à se remplir de votes de fans et de supporters. Après un certain retard, les résultats ont été annoncés quand même.

Rien n'a encore été décidé en ce qui concerne la distribution des tickets européens. Un scénario bizarre est également sorti : Feyenoord serait déclaré vainqueur de la Coupe sans avoir besoin de jouer la finale selon un règlement spécifique qui sacre dès lors l'équipe considérée comme "à l'extérieur".

Dans notre pays, le résultat final de la Jupiler Pro League ne sera voté que lundi.