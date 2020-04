Le "show" Ibra ne s'arrête jamais : Zlatan va s'entraîner ... en direct vidéo

Zlatan Ibrahimovic est rentré en Suède, où il va s'entraîner avec le club de Hammarby. Et il ne compte pas laisser le coronavirus lui voler la vedette ...

Zlatan Ibrahimovic est copropriétaire du club d'Hammarby et s'il n'en est pas encore joueur, il s'y entraîne en attendant la reprise des championnats européens (et sans qu'on sache s'il retournera à l'AC Milan). Et le Suédois sait comment se mettre en scène : via Instagram, Zlatan diffusera ... en direct vidéo ses entraînements avec le club de Stockholm !