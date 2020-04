La pique de Marco Verratti aux supporters marseillais

La rivalité semble agacer doucement le médian italien.

Arrivé au PSG il y a huit ans, Marco Verratti a tout gagné sur la scène française avec le club parisien, mais le PSG attend toujours la consécration suprême sur la scène européenne. Une anomalie dans le palmarès du PSG que les Marseillais, sacrés en C1 en 1993, ont souvent tendance à répéter.

Marco Verratti n'a pas hésité à répondre dans un live instagram. "Il faut gagner deux LDC pour arrêter de faire parler l'OM? On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher."