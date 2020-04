Everton pourrait offrir un gros contrat à James Rodriguez

Mais surtout, du temps de jeu ! Ce qui manque clairement au Colombien, qui n'entre plus dans les plans de Zidane au Real Madrid.

D'autant plus que la Copa America arrive déjà, en théorie, l'année prochaine. Le fameux dribbleur, international colombien à 76 reprises (pour 22 buts), attire forcément de grosses écuries. Il compte encore un an de contrat à Madrid, mais Arsenal, Chelsea, Wolverhampton et Everton ont déjà fait savoir leur intérêt, indique Mundo Deportivo.

Ce sont les Toffees qui semblent les plus motivés à acquérir le milieu de terrain de 28 ans. Carlo Ancelotti admire le joueur et apprécie son style de jeu. Il en a fait part à son employeur qui serait prêt à offrir un gros contrat à James Rodriguez : 4 années garanties d'un beau salaire, et surtout, d'une place de titulaire en Premier League.