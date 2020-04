Une reprise à court terme pratiquement impossible : "Nous avons besoin de 2 400 tests par jour"

La disponibilité de tests suffisants est cruciale dans le plan de reprise du football. Actuellement, 10 000 par jour peuvent être produits dans notre pays, mais c'est loin d'être suffisant...

Même s'il passe à 25 000 par jour, c'est toujours un travail impossible, selon le président de la Fédération Mehdi Bayat. "Lorsque nos clubs professionnels recommenceront à s'entraîner, tous les joueurs, tous les entraîneurs et tous ceux qui sont en contact avec eux devraient pouvoir être testés quotidiennement", dit-il à Het Belang van Limburg.

"Je parle aussi du personnel qui doit quotidiennement nettoyer et désinfecter les vestiaires. De plus, les experts nous disent que deux tests différents doivent être effectués. Un calcul rapide montre que nous avons besoin de 100 tests par club et par jour. En supposant qu'il y ait 24 clubs professionnels la saison prochaine, il faudra donc 2 400 tests par jour".