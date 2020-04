Le président du LOSC soumet une proposition étonnante pour terminer la saison

En France, il a été décidé d'arrêter complètement la saison 2019/2020. Une décision globalement bien accueillie par les présidents des différents clubs, mais pas par certains par rapport à l'attribution des places européennes.

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a toujours pas digéré la décision du gouvernement français. Les Gones jouent gros et sont dans un flou énorme par rapport à l'attribution des places européennes. Aulas souhaite donc que la fin de saison soit jouée en août, avec un format raccourci et des playoffs.

Et visiblement, l'homme d'affaires lyonnais n'est pas le seul à être mécontent. C'est aussi le cas de Gérard Lopez, le président du LOSC. Les Dogues étaient à un point de la troisième place, occupée par Rennes, avant l’interruption du football. Comme Jean-Michel Aulas, il a aussi fait appel aux statistiques. "À mes yeux, le gel de la saison est tout aussi peu acceptable que la saison blanche. Nous avons étudié la question: 71% des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans", relate-t-il à l'Équipe. "Je peux vous dire que, sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des champions. J'en ai la certitude", explique l'homme fort de Lille.

"Le gel ne tient pas assez compte de qui a joué contre qui, à domicile ou à l'extérieur, et à quel moment de la saison. Par exemple: le PSG a pris plus de 2,5 points par match cette saison ; nous, le LOSC, avons joué deux fois contre Paris, alors que Rennes, qui nous distance d'un point en championnat, ne l'a joué qu'une fois. Est-ce équitable? [...] On peut imaginer un modèle de calcul, plus scientifique, dans lequel on simulerait les résultats des dix dernières journées, selon les points pris à domicile ou à l'extérieur, pour obtenir un classement sur 38 journées", a conclu le président du LOSC.