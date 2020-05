Eden Hazard pourrait faire son retour en Ligue des Champions cette saison !

Éloigné des terrains depuis le 22 février dernier, Eden Hazard pourrait reprendre la compétition d'ici un mois.

Auteur d'une saison 2019/2020 compliquée avec le Real Madrid, Eden Hazard a connu plusieurs blessures qui l'ont empêché de s'inscrire dans la durée avec le club Merengue. Pour le moment, le capitaine des Diables Rouges est éloigné des terrains depuis le 22 février dernier en raison d'une fissure du péroné contractée face à Levante.

Néanmoins, l'ancien joueur de Chelsea pourrait faire son retour cette saison si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo. En effet, selon le quotidien catalan, le numéro 7 de la Casa Blanca serait actuellement à 70% de son processus de récupération. Par conséquent, il devrait être de retour en forme début juin, soit d'ici un mois.

Néanmoins, son entraîneur, Zinédine Zidane, ne voudrait pas prendre le moindre risque avec son joueur et souhaiterait attendre qu'il se rétablisse complètement avant de le faire jouer, afin d'éviter une possible rechute. Ainsi, toujours selon la même source, le champion du monde 1998 espérerait disposer de son attaquant pour le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City, si celui-ci a bel et bien lieu...