Grosse déception pour les joueuses des USA dans leur lutte pour l'égalité salariale

Megan Rapinoe et ses équipières ont été déboutées par un juge fédéral dans le cadre d'un dossier concernant l'égalité salariale au sein du football américain.

Les joueuses de l'équipe américaine réclamaient 66 millions de dollars en arriérés de salaire auprès de la fédération américaine, en vertu de la loi sur l'égalité salariale. Megan Rapinoe et ses équipières, championnes du monde 2015 et 2019, estiment qu'elles ne sont pas payées à leur juste valeur en comparaison avec l'équipe masculine.

Le dossier a été débouté au fédéral par un juge dans le rapport duquel est notamment évoqué un accord refusé à l'époque (date non précisée) par les Américaines, et qui leur aurait permis d'être rémunérées sur la même base salariale que leurs homologues masculins. "L'équipe féminine a rejeté une proposition pour être payée sur la même base que l'équipe masculine et a renoncé à des primes plus élevées en guise d'avantages, parmi lesquels rémunération de base plus élevée et garantie d'un plus grand nombre de joueurs sous contrat".

Le jugement a été rejeté à une date ultérieure, le 16 juin prochain.