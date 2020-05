Romelu Lukaku revient sur la demi-finale perdue face à la France : "Le coup est venu après"

Près de deux ans après, Romelu Lukaku est revenu sur la demi-finale de Coupe du Monde perdue face à la France en juillet 2018.

Auteur d'une très bonne coupe du monde 2018 avec les Diables Rouges avec quatre buts inscrits en six rencontres, Romelu Lukaku a eu du mal à digérer la demi-finale perdue face à la France. En effet, dans des propos accordés à Bleacher Report, et relayés par Sporza, l'attaquant de l'Inter Milan est revenu sur cette période douloureuse et a confié son amertume.

"Quand nous avons perdu en demi-finale contre la France, je ne m'en étais pas encore rendu compte. J'étais encore engourdi, j'étais encore un peu dans ma tête. Un petit pays comme la Belgique avait atteint les demi-finales d'une Coupe du monde La douleur est venue seulement un mois plus tard. Quand j'ai passé en revue toutes les vidéos de la Coupe du monde, cela m'a mis dans une période sombre. Ce fut une année très difficile pour moi parce que nous étions si proches. Le coup est venu après."